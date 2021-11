„Einmaliges Angebot“ in NRW : Uniklinik Düsseldorf bietet Allergikern Prick-Tests vor Corona-Impfung an

Uniklinik Düsseldorf bietet Allergikern Prick-Tests vor Corona-Impfung an

„Einmaliges Angebot“ in NRW

Düsseldorf Die Uniklinik Düsseldorf bietet als erstes Krankenhaus in NRW eine Spezialsprechstunde für Allergiker an: Die Experten beurteilen dabei, wie hoch das persönliche Risiko bei einer Corona-Schutzimpfung ist.

Das Universitätsklinikum Düsseldorf (UKD) bietet eine neue Sprechstunde an für Allergiker, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen wollen. Hierbei analysieren die Experten das persönliche Risiko der Patientinnen und Patienten. Zudem kann über spezielle Allergie-Diagnostik auch ganz direkt geprüft werden, wie der Körper auf den Impfstoff reagiert.

Ein Beispiel für eine solche Allergie-Diagnostik ist der bekannte Pricktest: Dazu wird, wie bei einem üblichen Allergietest, eine winzige Menge des Impfstoffs an der Haut der Patientinnen und Patienten geprüft. Die Experten des UKD beurteilen dann das Ergebnis des Tests und schätzen das Allergie-Risiko ein.

„Das ist in dieser Spezialisierung bisher ein einmaliges Angebot“, sagt Stephan Meller, Leiter der Allergologie und Immundermatologie in der Klinik für Dermatologie am UKD, die die Sprechstunde anbietet. „Das kann ein wichtiger Beitrag zu weiteren Erhöhung der Impfquote sein, denn Allergiker lehnen die Impfung nicht generell ab, sondern wollen dabei einfach persönliche Sicherheit haben“.