Medaille für Zivilcourage : Mordopfer von Hanau posthum geehrt

Wiesbaden Vili Viorel Paun ist einer der Menschen, die beim Anschlag in Hanau getötet wurden. Zuvor hatte er versucht, den Täter aufzuhalten. Dafür wurde er nun posthum in Wiesbaden geehrt.

16 Monate nach dem rassistisch motivierten Anschlag mit neun Toten in Hanau ist der ermordete Vili Viorel Paun posthum mit der Hessischen Medaille für Zivilcourage geehrt worden. Der 22-Jährige hatte am 19. Februar 2020 versucht, den Attentäter aufzuhalten und war von ihm getötet worden. „Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um seine Mitmenschen zu schützen und andere Leben zu retten“, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) laut Mitteilung der Staatskanzlei am Freitag bei einer Zeremonie in Wiesbaden.