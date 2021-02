Ein Jahr nach rassistischem Anschlag : Gedenken an Tatorten in Hanau verläuft friedlich

Menschen stehen zur Tatzeit still am Gedenkort am Heumarkt, in der Nähe eines Tatortes. Foto: dpa/Andreas Arnold

Hanau Die Gedenkveranstaltungen ein Jahr nach dem rassistisch motivierten Anschlag von Hanau sind nach Polizeiangaben ruhig und friedlich verlaufen.

Die Polizei hätte nicht einschreiten müssen, sagte ein Sprecher am Samstag. Am späten Freitagabend hatten Dutzende Menschen an den damaligen Tatorten in Hanau an die neun Opfer erinnert. In stillem Gedenken versammelten sie sich genau zu den Uhrzeiten, als der Attentäter am 19. Februar 2020 die Schüsse in der Innenstadt und kurz darauf im Stadtteil Kesselstadt abgegeben hatte. Auch Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) kam zu dem Tatort in der Hanauer Innenstadt und zündete an einer Gedenktafel mit Bildern der Toten eine Kerze an. Er sprach auch mit Mitgliedern der „Initiative 19. Februar Hanau“, in der sich mehrere Angehörige zusammengeschlossen hatten.