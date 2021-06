Mehr Hitzetage und Starkregen je nach Region : Deutsche Bahn will sich besser gegen Folgen des Klimawandels wappnen

Deutsche Bahn will sich besser gegen Folgen des Klimawandels wappnen

Ein Aufkleber der Bahn (DB) mit dem Text „Klimaanlage defekt“ klebt im Hauptbahnhof Leipzig an einem Zug. Die Deutsche Bahn will sich besser auf künftige Wetter-Phänomene einstellen. Foto: dpa/Jan Woitas

Berlin Ausgefallene Klimaanlagen in Zügen der Deutschen Bahn sollen künftig der Vergangenheit angehören. Das Unternehmen hat eine Strategie aufgestellt, mit der es sich gegen Wetterlagen als Folge des Klimawandels wappnen will.

Deutlich mehr Hitzetage oder Wetterextreme wie Starkregen und Hagel: Die Deutsche Bahn (DB) will sich mit einer neuen „Resilienz-Strategie“ besser gegen die zunehmende Erderwärmung wappnen. „Der Klimawandel ist längst Realität“, erklärte Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla am Freitag. Oberstes Ziel sei daher, Klimaneutralität zu erreichen, die der Konzern bis zum Jahr 2040 anstrebt. Gleichzeitig soll nach den Worten Pofallas der Schienenverkehr „wetterfester“ gemacht werden.

Die „Resilienz“ der Bahn – also die Widerstandsfähigkeit in schwierigen Situationen – soll sich dabei auf eine Reihe von Maßnahmen stützen. So sieht die Strategie etwa vor, dass die Bahn künftig zielgerichteter auf lokale Wetterphänomene reagieren kann und es „klimafestere Stellwerkstechnik und Energieanlagen“ gibt. Sensoren sollen künftig rund um die Uhr Anlagentemperaturen und Umgebungsbedingungen erfassen, sodass die Bahn mögliche Störungen durch Klimaschäden früh erkennen und Reparaturen rechtzeitig anstoßen kann.