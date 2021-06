Bundestagswahl 2021 : Rezo beschwert sich über Laschet-Absage für digitales Kanzlertriell

Düsseldorf Youtuber Rezo soll ein Diskussionsformat zur Bundestagswahl geplant haben. Während die Kanzlerkandidaten von Grünen und SPD wohl offen für die Idee waren, soll Unions-Kandidat Armin Laschet Rezo einen Korb gegeben haben.

Spätestens seit seinem Video „Die Zerstörung der CDU“ ist Kostenpflichtiger Inhalt Youtuber Rezo auch unter Politikern bekannt. Zur Bundestagswahl wollte der Internet-Star ein neues Diskussionsformat im Netz starten und die Kanzlerkandidaten von Union, SPD und den Grünen einladen. Das Format auf den Plattformen Youtube und Twitch hätte besonders eine junge Zielgruppe erreicht. In einem Video erklärte Rezo aber nun, wieso es bisher nicht zur Umsetzung des Formates gekommen ist.

Rezo erzählt, Journalist Tilo Jung habe ihn angerufen und vorgeschlagen, gemeinsam ein Kanzlerduell, beziehungsweise ein Kanzlertriell zu veranstalten. Geplant sei ein 90-minütiges Format gewesen. Die Idee, nicht nur übereinander, sondern miteinander zu reden, habe Rezo überzeugt. „Wir wollten eher in die Tiefe gehen mit unseren Fragen, denn in die Breite gehen, das machen schon genug Shows“, erklärt der 28-Jährige das Konzept. Der Youtuber sollte das Format als Co-Moderator begleiten. Die Plattformen Youtube und Twitch seien schnell von der Idee begeistert gewesen. Auch „Zeit Online“ habe laut Rezo eine Zusammenarbeit zugesagt. Die Show wäre also eigentlich eine gute Gelegenheit für die Spitzenpolitiker gewesen, junge Wähler, die sich mehr im Netz als im Fernsehen informieren, vor der Bundestagswahl von sich zu überzeugen.