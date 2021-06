Männliche Kollegen verdienten mehr : ZDF-Journalistin Meier zieht vor Bundesverfassungsgericht

Das Logo des ZDF ist am Gebäude des Senders in Mainz angebracht. Foto: dpa/Andreas Arnold

Berlin/Mainz Weil sie beim ZDF weniger verdient hat als ihre männlichen Kollegen, zieht die Journalistin Birte Meier vor das Bundesverfassungsgericht. Die Karlsruher Richter könnten ein Grundsatzurteil zum Thema „Equal Pay“ fällen.

Die ZDF-Journalistin Birte Meier hat im Streit mit ihrem Sender über die Bezahlung von Frauen und Männern Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht eingereicht. Diese sei Ende März auch dem ZDF , dem Bundesarbeitsministerium und dem Bundesarbeitsgericht zugestellt worden, teilte die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) am Freitag in Berlin mit, die die Rechtsauseinandersetzung begleitet. Das ZDF gab unterdessen Auskünfte über Gehälter und Honorare.

Danach erhielten Männer laut GFF in vergleichbarer Position beim ZDF 2017 im Median, also bei dem im Vergleich mehrerer Verdienste in der Mitte verorteten Wert, rund 800 Euro im Monat mehr als Meier. Zudem habe es für Männer Leistungszulagen bis zu rund 1.450 Euro im Jahr gegeben.