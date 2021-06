Flughafen Münster/Osnabrück : Der heißeste Ort Deutschlands lag am Donnerstag in NRW

Der heißeste Ort Deutschlands lag am Donnerstag in NRW

Offenbach Den bundesweiten Allzeit-Hitzerekord hält NRW sowieso schon seit 2019. Daran reichte der Flughafen Münster/Osnabrück mit der deutschen Spitzentemperatur vom Donnerstag nicht einmal heran: 35,5 Grad.

Auf Platz zwei landete mit 35,3 Grad Hamburg-Neuwiedenthal, wie es am Abend beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach hieß. Platz drei teilten sich demnach Dörpen im Emsland und - ebenfalls in Niedersachsen - Celle mit einem Tageshöchstwert von jeweils 35,1 Grad.