Veranstaltung in Hückelhoven : Gedenken an die Opfer von Hanau

Gedenken an die Opfer von Hanau

Veranstaltung in Hückelhoven

Hückelhoven Wegen der Pandemie kamen nur 30 Teilnehmer auf dem Hartlepooler Platz zusammen. Das Bündnis gegen Rechts und die Moscheegemeinden organisierten die Gedenkveranstaltung.

Sie zündeten Kerzen für jedes der Opfer an, hielten Schilder mit den Namen der Ermordeten in den Händen. Der Sprecherkreis des Bündnis gegen Rechts sowie die Moscheegemeinden aus dem Hückelhovener Stadtgebiet hatten am ersten Jahrestag des rassistischen Terroranschlags von Hanau eine kleine Gedenkveranstaltung organisiert, die wegen der anhaltenden Pandemie auf eine große Teilnehmerzahl verzichten musste.