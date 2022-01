Polizei ermittelt wegen illegalen Rennen : Mann rast mit Tempo 417 über A2 in Sachsen-Anhalt

Mann rast mit Tempo 417 über A2 in Sachsen-Anhalt

Hohenwarsleben Ein Tscheche sucht offenbar Ruhm und Nervenkitzel durch Rasen auf deutschen Autobahnen: Nach einer mutmaßlichen Fahrt des Mannes mit mehr als 400 Stundenkilometern auf der A2 ermittelt die Polizei in Sachsen-Anhalt.

Es gehe dabei um den Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, sagte eine Sprecherin des zentralen Verkehrs- und Autobahndiensts der Landespolizei in Hohenwarsleben am Montag. Bei dem Verdächtigen geht es um einen Mann aus Tschechien, der von seiner Fahrt in einem Sportwagen Videos auf seinem Youtube-Kanal hochlud.