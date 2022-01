Statistisches Bundesamt : Zuwanderung hält Bevölkerung in Deutschland stabil bei 83,2 Millionen

Zuwanderung hält Bevölkerung in Deutschland stabil bei 83,2 Millionen

Menschen laufen über die Königstraße in Stuttgart. Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Wiesbaden Nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes hat es 2021 erneut kein Bevölkerungswachstum in Deutschland gegeben. Dank wachsender Zuwanderung bleibt die Zahl der Bevölkerung aber stabil.

Ende vergangenen Jahres lebten demnach 83,2 Millionen Menschen im Land und damit etwa so viele wie Ende 2020 und Ende 2019, wie die Behörde am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Die Ursache für die stagnierende Bevölkerungszahl sei die gestiegene Sterbefallzahl, die deutlich höher war als die Zahl der Geborenen.