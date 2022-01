Gefährliche Aktion geht schief : 14-Jährige klammert sich an Zug - bei Tempo Hundert und eisigem Fahrtwind

Hannover Eine gefährliche Aktion von Jugendlichen aus Sachsen-Anhalt ist schief gegangen. Eine 14-Jährige verpasste den Absprung von einem Güterzug und musste bei Minusgraden auf dem Trittbrett ausharren.

Bei Minusgraden hat sich eine 14-jährige blinde Passagierin aus Sachsen-Anhalt fast eine Stunde lang außen an einem Güterzug auf seinem Weg in Richtung Niedersachsen festhalten müssen. Nach Angaben der Bundespolizei in Hannover hatte sich die Jugendliche in der Nacht auf Montag bei Magdeburg gemeinsam mit mehreren Begleitern auf ein Trittbrett eines haltenden Güterzugs gestellt. Im Gegensatz zu den anderen verpasste sie den Absprung.