Beschluss der Kultusministerkonferenz : Das sind die Sommerferien-Termine in NRW bis 2030

Düsseldorf Klarheit gibt es für die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen bis 2030. Die Konferenz der Kultusminister hat die Termine dafür jetzt nämlich bundesweit festgelegt. Wann die NRW-Schüler in den nächsten Jahren frei haben.

Organisatorisch ist das Vorhaben gar nicht so einfach. Die Ferientermine der 16 deutschen Bundesländer müssen nämlich aufeinander abgestimmt werden, damit nicht alle Familien gleichzeitig in den Urlaub fahren. Deshalb hat die Kultusministerkonferenz die Länder in insgesamt fünf Gruppen eingeteilt. NRW ist in Gruppe drei. In vier Gruppen rotiert der Ferienstart jeweils. Der frühestmögliche Beginn ist dabei der 18. Juni. Die südlichen Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg machen bei dieser Rotation nicht mit und starten immer als letzte. Dort gibt es Pfingstferien und deshalb immer vergleichsweise späte Sommerferien.