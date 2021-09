SPD-Politiker Andy Grote : Kritik an Hamburgs Innensenator nach Durchsuchung wegen „Pimmel“-Tweets

Hamburg Hamburgs Innensenator Andy Grote wurde in einem Twitter-Beitrag als „Pimmel“ bezeichnet – anschließend durchsuchte die Polizei die Wohnung eines Verdächtigen. Für die Razzia gibt es im Netz harsche Kritik.

Die Staatsanwaltschaft bestätigte die am Mittwochmorgen in Hamburg-St. Pauli abgeschlossene Aktion. „Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Hamburg einen Durchsuchungsbeschluss erlassen“, sagte eine Sprecherin am Donnerstag in Hamburg. „Ziel war es, herauszufinden, wer konkret Zugriff auf einen bestimmten Twitter-Account hat, von dem aus die Beleidigungen veröffentlicht wurden.“