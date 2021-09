Studie der Unfallforschung : Damit der Reisebus nicht zur Falle wird

Bei dem Versuchsaufbau auf dem Crashtestgelände kippt ein kleiner mit Insassen besetzter Reisebus per Hydraulik um 90 Grad auf die Seite. Foto: dpa/Guido Kirchner

Münster Landet ein Reisebus bei einem Crash auf der Seite, kommen Passagiere nur unter großen Kraftanstrengungen raus - das betonen Unfallforscher in einer Studie. Sie machen einige einfache Verbesserungsvorschläge für eine schnellere Räumung im Ernstfall.

Zwar sind schwere Reisebusunfälle vergleichsweise selten, doch ein verunglückter Reisebus kann Forschern zufolge schnell zur Falle werden. Eine am Dienstag präsentierte Studie der Unfallforschung der Versicherer (UDV) zeigt anhand von Unfallsimulationen und technischen Analysen, welche großen Defizite es bei den Evakuierungsmöglichkeiten umgestürzter Busse gibt - und mit welchen in vielen Fällen simplen Vorschlägen für Neufahrzeuge, die Experten Abhilfe schaffen wollen.

Das Szenario, das die Forscher mit Probanden im Versuchsaufbau grob nachbilden, ist schaurig: Ein voll besetzter Reisebus ist von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt, die Türen sind versperrt. Er könnte in Brand geraten, dichter Qualm könnte die Orientierung in dem ohnehin aus dem Lot geratenen Innenraum zusätzlich erschweren. Es könnte Verletzte geben, Menschen die in Panik geraten. „Wenn ein Bus von der Fahrbahn abkommt, macht das irre Lärm“, sagt UDV-Forschungsleiter Siegfried Brockmann.