Ehemaliger KZ-Wachmann : 100-Jähriger steht ab Oktober vor Gericht

Neuruppin Er ist inzwischen 100 Jahre alt. Trotzdem muss sich ein ehemaliger KZ-Wachmann im Konzentrationslager Sachsenhausen vom 7. Oktober an vor Gericht verantworten. Das Landgericht in Neuruppin hat für die Hauptverhandlung zudem weitere 21 Termine bis Anfang Januar 2022 angesetzt.

Das teilten die Richter am Mittwoch mit. Der ehemalige Wachmann soll von Januar 1942 bis Februar 1945 im KZ Sachsenhausen im Einsatz gewesen sein. Ihm wird Beihilfe zum Mord in 3.518 Fällen vorgeworfen.

Das KZ Sachsenhausen in Oranienburg nördlich von Berlin wurde 1936 als Modell- und Schulungslager der SS in Betrieb genommen und war ab 1938 auch Verwaltungszentrale aller NS-Konzentrationslager. Bis zur Befreiung durch die Rote Armee am 22. April 1945 waren dort mehr als 200.000 Menschen inhaftiert. Zehntausende starben an den Haftbedingungen, durch medizinische Experimente oder wurden ermordet. Um die Befreiung der Häftlinge zu verhindern, trieb die SS im April 1945 mehr als 30.000 von ihnen auf Todesmärsche.