Seit 1979 : Diesjährige Sommermonate waren die bisher wärmsten in Europa

Eine Frau erfrischt sich im August an einem Ventilator mit Wassernebel neben dem Kolosseum in Rom. Foto: dpa/Cecilia Fabiano

London Juni, Juli und August 2021 waren in Europa so warm wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das berichtet der europäische Klimawandeldienst Copernicus. Dabei lassen sich aber große Unterschiede zwischen Nord- und Südeuropa festmachen.

Die diesjährigen Sommermonate Juni, Juli und August waren in Europa die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen. Das teilte der europäische Klimawandeldienst Copernicus (C3S) am Dienstag in London mit. Demnach lag die durchschnittliche Temperatur fast ein Grad über dem Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020. Die bislang wärmsten Sommermonate wurden in den Jahren 2010 und 2018 verzeichnet, sie waren jeweils etwa 0,1 Grad kühler als in diesem Jahr. Die Copernicus-Aufzeichnungen gehen bis auf das Jahr 1979 zurück.