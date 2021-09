Studie zu Ängsten : Deutsche fürchten vor allem Geldsorgen nach Corona

Berlin Wovor haben die Menschen in Deutschland Angst? Einer Studie zufolge sind es bei den meisten finanzielle Sorgen. Aber auch Angst vor Wetterextremen oder der Überforderung des Staates durch Geflüchtete liegen weit vorn. Es zeigen sich auch Unterschiede zwischen Ost und West.

Die Mehrzahl der Deutschen befürchtet einer Umfrage zufolge die Konsequenzen der Staatsverschuldung in Folge der Corona-Pandemie. 53 Prozent der Menschen hätten Angst davor, dass der Staat wegen der öffentlichen Schuldenlast dauerhaft Steuern erhöht oder Leistungen kürzt, heißt es in der am Donnerstag in Berlin vorgestellten Studie „Die Ängste der Deutschen“ der R+V-Versicherung. Auf Platz zwei und drei der Ängste stehen „steigende Lebenshaltungskosten“ und die „Kosten für Steuerzahler durch EU-Schuldenkrise“ (jeweils 50 Prozent), gefolgt von einer „Überforderung des Staats durch Geflüchtete“ (45 Prozent).