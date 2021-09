Tarifkonflikt mit der Bahn : EVG will bei GDL-Abschluss Sonderkündigungsrecht prüfen

Bedienstete der Bahn nehmen vor dem Bahnhof in Duisburg an einem Warnstreik der Gewerkschaft EVG teil (Archivfoto). Foto: dpa/Roland Weihrauch

Berlin Noch haben sich die Lokführergewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn nicht auf einen neuen Tarif geeinigt. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hat jedoch angekündigt, einem möglicherweise höheren Tarifabschluss nicht tatenlos zusehen.

Am Dienstag hatte die dritte Streikrunde der GDL geendet. Eine Annäherung ist noch nicht in Sicht. Die GDL fordert 3,2 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von 28 Monaten sowie einer Corona-Prämie von 600 Euro. Die Bahn hatte zuletzt eine Laufzeit von 36 Monaten angeboten und der Corona-Prämie zugestimmt. Gestritten wird auch über das Tarifeinheitsgesetz. Es sieht vor, dass in einem Unternehmen mit mehreren Gewerkschaften nur der Tarifvertrag der mitgliederstärkeren Arbeitnehmervertretung angewendet wird. In den meisten der rund 300 Betriebe der Bahn ist das aus Sicht des Konzerns die mit der GDL konkurrierende Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG.