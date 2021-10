Unerlaubte Einreisen : Fast 400 Migranten im deutsch-polnischen Grenzgebiet aufgegriffen

Berlin In Brandenburg wurden am Wochenende im deutsch-polnischen Grenzgebiet 392 Ankömmlinge aufgegriffen. Die Bundespolizei meldet mehr unerlaubte Einreisen von Menschen aus etwa Irak und Syrien.

Die Bundespolizei meldet einen weiteren Anstieg von unerlaubten Einreisen von Menschen aus Irak , Syrien und anderen Staaten über Belarus nach Deutschland . Allein in Brandenburg seien im deutsch-polnischen Grenzgebiet am Wochenende 392 Ankömmlinge aufgegriffen worden - ein neuer Höchstwert, teilte die Bundespolizeidirektion Berlin am Montag mit. Eine Woche vorher waren es 251.

Laut Bundespolizei entdeckten Beamte allein am Sonntag binnen kurzer Zeit 44 unerlaubt Eingereiste: um 07.50 Uhr 16 jemenitische und drei syrische Männer in einem Waldstück bei Coschen (Landkreis Oder-Spree) und eine Stunde später weitere 25 Iraker auf einer Nebenstraße zwischen Klein Gastrose (Landkreis Spree-Neiße) und Gubinek (Polen). Die Menschen hätten nicht die nötigen Papiere für einen legalen Aufenthalt in Deutschland gehabt und seien in Gewahrsam genommen worden.