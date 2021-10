Weltpremiere : Bahn startet automatisierte S-Bahn bei ITS-Kongress

Die S-Bahn S21 fährt zur Premierenfahrt der digitalen, automatisch fahrenden S-Bahn Hamburg in den Bahnhof Dammtor ein. Foto: dpa/Marcus Brandt

Hamburg Öffentlicher Nahverkehr gilt als wichtiger Baustein im Kampf gegen den Klimawandel. Doch damit der Umstieg vom Auto auf die Bahn attraktiver wird, muss noch viel geschehen - einen Anfang macht die erste digitale S-Bahn.

Mit einer Weltpremiere auf der Schiene hat in Hamburg ein internationaler Mobilitätskongress begonnen: Erstmals haben Deutsche Bahn und Siemens eine S-Bahn digital gesteuert vollautomatisch fahren lassen. Bahnchef Richard Lutz kündigte an, die Technologie werde schrittweise auf das gesamte S-Bahn-Netz der Hansestadt und später auch auf andere Netze in Deutschland ausgedehnt.