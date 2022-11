Platz sieben in aktuellem Wirtschaftsranking : Leverkusen gehört zu dynamischsten Großstädten

Platz sieben in aktuellem Wirtschaftsranking

In den bundesweiten Top Ten der dynamischsten Großstädte – Mainz liegt auf Platz 1 – kommt Leverkusen auf Platz 7 noch vor Oldenburg, Darmstadt und Dortmund. Foto: Gabi Knops-Feiler

Leverkusen Der Stadt ist erstmals der Einstieg in die Top Ten der dynamischsten Großstädte Deutschlands geglückt. Insgesamt bewertete eine aktuelle Studie dafür 71 Städte.

Die Stadt gehört erstmals zu den zehn deutschen Großstädten, die sich in den vergangenen fünf Jahren besonders dynamisch entwickelt haben. Insgesamt wurden 71 Städte bewertet, Leverkusen kommt bei der Studie des Kölner Unternehmens IW Consult im Auftrag des Internetportals Immoscout24 und der „Wirtschaftswoche“ auf Platz sieben des Dynamikrankings.

„Die gute Platzierung Leverkusens resultiert laut der Studie insbesondere im Auftrieb am Immobilienmarkt. In dieser Kategorie belegt Leverkusen Rang 1 des Dynamikrankings, gefolgt von der Platzierung in der Kategorie Wirtschaftsstruktur, wo die Stadt mit Rang 4 im herausgehobenen Bereich liegt“, meldet das Rathaus.