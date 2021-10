Bundespräsident Steinmeier in Ahrweiler : „Wir vergessen euch nicht“

Ahrweiler Knapp drei Monate nach der verheerenden Flutkatstrophe im Ahrtal in Rheinland-Pfalz hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Region besucht. Inzwischen gibt es Zeichen der Hoffnung.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Sonntag das Ahrtal besucht. In Mayschoß sprach er mit von der Flut Mitte Juli betroffenen Winzern, auf der Grafschaft mit freiwilligen Helfern. Erste Station war jedoch Ahrweiler. An der Behelfsbrücke, wo früher die Ahrtorbrücke stand, machte sich Steinmeier mit der stellvertretenden Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz , Anne Spiegel (Grüne), und dem Ersten Kreisbeigeordneten Horst Gies (CDU) ein Bild vom noch immer mit Trümmern übersäten Ufer der Ahr . Beim anschließenden Gang durch die Altstadt mit ihren vielen zerstörten Geschäften und Restaurants wurde dem Staatsoberhaupt vor Augen geführt, wie hoch das Wasser dort während der Flut stand: zweieinhalb Meter.

„Es war wichtig, mit den vielen Leidtragenden und Leidgeprüften zu sprechen und zu versichern: Wir vergessen euch nicht“, sagte Steinmeier später. Das Maß der Zerstörung werde einem erst richtig klar, wenn man in den Straßen vor Ort einen Blick in die Häuser wirft und mit den Bewohnern spricht. Angesichts der Trauer über die Toten, den Verlust von Haus, Hab und Gut, Dingen, die einem wichtig sind, sei es wichtig, sich immer wieder zu erinnern, sich Mut zu machen.

Aus seinen Gesprächen in Ahrweiler nehme er auch mit, dass es viel Dankbarkeit gebe für die Hilfe, die den Menschen zu Teil geworden ist, überwiegend zunächst von Nachbarn und von Freunden, mehr und mehr aber auch von Menschen, die von weit hergekommen seien. „Wenn wir heute an einem sonnigen Tag durch Ahrweiler gehen, ist die Erinnerung an die Flut überhaupt nicht verblasst. Aber es wird deutlich, wie viel Arbeit noch vor uns liegt bis zum Wiederaufbau dessen, was zerstört worden ist“, sagte Steinmeier. Die Menschen brauchten „ganz viel Kraft“.