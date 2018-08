„Elysium“ - Prozess um Kinderporno-Plattform gestartet

Limburg Im verborgenen Darknet bot die Plattform „Elysium“ Bilder und Videos von schwerem Kindesmissbrauch an. Dass nun die mutmaßlichen Betreiber vor Gericht stehen, ist eine Seltenheit.

Am ersten Tag der von zahlreichen Journalisten verfolgten Verhandlung kündigen die Angeklagten selbst oder über ihre Verteidiger Aussagen an - teils stellen sie auch Geständnisse in Aussicht. „Wenn es etwas zu gestehen gibt“, sagt der Vorsitzende Richter, dann wäre das Verfahren der geeignete Zeitpunkt dafür. Der Prozess soll bis mindestens November laufen.

Die Staatsanwaltschaft wirft zwei der vier Angeklagten vor, dass sie die Administratoren von „Elysium“ waren: Der eine ist ein 58-Jähriger aus dem Kreis Tübingen in Baden-Württemberg, der andere ein 40-Jähriger aus dem Kreis Limburg-Weilburg in Hessen. Der Ältere soll die Software geschrieben und eingerichtet, der Jüngere die Computeranlage in seinem Unternehmen platziert haben. Die Anklage wirft zudem einem 47-Jährigen aus dem Main-Tauber-Kreis (Baden-Württemberg) sowie einem 62-Jährigen aus Landsberg/Lech in Bayern vor, bei „Elysium“ die Chats betreut zu haben. Die Angeklagten sollen zudem Kinderpornos ins Netz gestellt haben. Der 62-Jährige ist außerdem angeklagt, die vier und sechs Jahre alten Kinder eines „Elysium“-Mitglieds aus Österreich mehrfach sexuell missbraucht und davon Aufnahmen gemacht zu haben.