Festnahme in NRW : Mutmaßlicher Kriegsverbrecher aus Sri Lanka in U-Haft

Gefängnis (Symbolbild). Foto: dpa

Karlsruhe Ein mutmaßlicher Kriegsverbrecher aus Sri Lanka sitzt in Deutschland in Untersuchungshaft. Der 36-Jährige sei am Mittwoch im Regierungsbezirk Düsseldorf festgenommen worden, teilte die Bundesanwaltschaft mit.

Die Ermittler werfen ihm vor, im sri-lankischen Bürgerkrieg an der Tötung von 16 Kriegsgefangenen der Regierungsarmee beteiligt gewesen zu sein. Er soll 2008 die Soldaten gefesselt und auf der Fahrt zur Hinrichtungsstätte bewacht haben, ehe sie erschossen wurden.

Der Mann soll zumindest von 2006 bis 2009 der Rebellengruppe Befreiungstiger von Tamil Eelam (LTTE) angehört haben, die die Bundesanwaltschaft als terroristische Vereinigung einstuft. Die LTTE kämpften 26 Jahre lang für einen unabhängigen tamilischen Staat im Norden der Insel. 2009 besiegte die Armee die Aufständischen.



Laut Bundesanwaltschaft wurde der Festgenommene am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt und befindet sich nun in U-Haft.

