„Spende Menschlichkeit“: Künstler solidarisieren sich mit Seenot-Rettern

Berlin Herbert Grönemeyer und Heike Makatsch sind dabei, Jan Delay und Max Herre auch: Mehr als 30 deutsche Künstler haben sich in Rettungswesten fotografieren lassen, um Solidarität mit den Seenot-Rettern im Mittelmeer zu zeigen.

Die Fotos sind Teil der Aktion „Spende Menschlichkeit“ von SOS Méditerranée, mit der die Organisation Spendengelder sammelt. Anlass der Aktion ist das Auslaufen der „ Aquarius “ in Richtung der internationalen Gewässer vor der libyschen Küste, wie eine Sprecherin von SOS Méditerranée am Donnerstag sagte.

„Die Debatte, ob man überhaupt Flüchtlinge aus dem Mittelmeer retten soll, ist absurd. Mitmenschlichkeit und Menschlichkeit ist Pflicht“, sagte Herbert Grönemeyer. Die Bedingungen zur Rettung von Menschen in internationalen Gewässern seien so komplex wie noch nie, teilten die Organisatoren der Spendenaktion mit. Zu den Unterstützern zählen neben Herbert Grönemeyer, Heike Makatsch, Max Herre und Jan Delay auch Olli Dittrich, Marteria, MC Fitti, Robert Stadlober und Collien Ulmen-Fernandes, wie die Sprecherin von SOS Méditerranée sagte. Insgesamt hätten sich mehr als 30 deutsche Künstler in Rettungswesten fotografieren lassen. Auch Klaas Heufer-Umlauf stehe hinter die Kampagne. Er hatte in den vergangenen Wochen bereits knapp 300.000 Euro für Seenotretter gesammelt.