Nach Rassismus-Eklat : Abgebrochenes Spiel zwischen Duisburg und Osnabrück wird wiederholt

Duisburg Das wegen einer rassistischen Beleidigung abgebrochene Drittligaspiel zwischen dem MSV Duisburg und dem VfL Osnabrück wird wiederholt. Dies entschied das Sportgericht des DFB am Donnerstag nach einem entsprechenden Antrag beider Vereine.

"Wir begrüßen dieses Urteil, das ist die Entscheidung, die der VfL und wir gemeinsam wollten", lobte MSV-Präsident Ingo Wald. "Ein Dank geht dabei auch an den DFB, der damit angemessen auf die Umstände des vergangenen Sonntags reagiert. Wir hoffen aber auch, dass so ein Spielabbruch einmalig bleibt. Die Geschehnisse sind eine deutliche Aufforderung an jeden, Menschlichkeit und Toleranz zu leben." Osnabrück sprach von einem Urteil "im Sinne des Fußballs" und dankte ebenfalls dem DFB.

Allerdings, so schränkte Oberholz ein, müsse "klar bleiben, dass das Recht zum Spielabbruch grundsätzlich allein dem Schiedsrichter zusteht. Wir weisen zudem ausdrücklich darauf hin, dass in künftigen, vergleichbaren Fällen eines Spielabbruches in Bezug auf die Spielwertung immer auch Tatintensität, Täterprofil, Zeitpunkt und Spielstand näher in den Blick genommen werden müssen."