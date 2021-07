Praxis und Apotheke durchsucht : Razzia in Köln nach Impfaktion für italienische Hotel-Mitarbeiter

Razzia in Köln nach Impfaktion für italienische Hotel-Mitarbeiter

Zwei in Polizeiwesten gekleidete Polizisten stehen nebeneinander. (Symbolfoto) Foto: dpa/Silas Stein

Köln/München Nachdem am Münchener Flughafen zahlreiche Mitarbeiter eines italienischen Hotels geimpft worden waren, ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft unter anderem wegen des Verdachts der Bestechlichkeit im Gesundheitswesen.

Nach der fragwürdigen Impfung von Mitarbeitern eines italienischen Hotels in München führt jetzt auch eine Spur nach Köln. Die Nürnberger Generalstaatsanwalt hat ihre Ermittlungen nach eigenen Angaben vom Freitag entsprechend ausgeweitet. In Köln seien am Donnerstag eine Arztpraxis und eine Apotheke durchsucht worden, sagte Oberstaatsanwalt Matthias Held der Deutschen Presse-Agentur.