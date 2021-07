1000 Duisburger schwänzten Impftermin : Inzidenz ist verschwindend gering – warum trotzdem jede Spritze zählt

Meinung Duisburg In den vergangenen 14 Tagen haben rund 1000 Duisburger ihren Impftermin im Theater am Marientor sausen lassen. Na und? Die Inzidenz liegt stadtweit gerade einmal bei 3,0 – könnte man sagen. Doch Vorsicht: Der Schein der Normalität kann trügen.

Am Donnerstag vermeldete die Stadt, dass es in Duisburg in den vergangenen 24 Stunden keine Neuinfektion mehr gegeben hat. Die Inzidenz liegt bei 3, stadtweit gibt es gerade einmal noch 37 Infizierte, 105 Duisburger sind zurzeit noch in Quarantäne. In Marxloh gab es die nächste Sonder-Impfaktion. Die Schwimmbäder öffnen wieder, die Sommerferien beginnen. Ist also alles wieder gut? Nein, ist es nicht.