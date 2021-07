Einschränkungen durch Corona : Das andere Mekka – Pilgerfahrt als Reise nach innen

Die Kaaba im Innenhof der Moschee in Mekka: Schon im Juli 2020 war es pandemiebedingt leer. Foto: AP/Ministry of Media

Meinung Münster Wer an Mekka denkt, denkt an Menschenmassen in der heiligen Stadt Saudi-Arabiens. Abgesehen von Corona, die das auch in diesem Jahr stark beschränkt, geht es bei der Pilgerreise um etwas ganz anderes.