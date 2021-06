Aktion im Dorf gegen die Pandemie : 950 Issumer auf einen Streich geimpft

Großeinsatz zum Schutz der Bevölkerung auf dem Vogt-von-Belle-Platz. Von 8 bis 19 Uhr wurden am Sonntag 950 Menschen mit Biontech geimpft. Foto: Bianca Mokwa

Issum Per Drive-in wurde Biontech verabreicht. Insgesamt wurden so im Altbierdorf in den vergangenen Wochen fast 3000 Menschen gegen das Coronavirus immunisiert. Nun geht es weiter mit den Zweitimpfungen.