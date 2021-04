Erst ab 60 Jahre : Niederlande schränkt Impfungen mit Astrazeneca ein

Den Haag Der vorübergehende Stopp der Astrazeneca-Impfungen sei eine Vorsichtsmaßnahme, teilte der niederländische Gesundheitsminister Hugo de Jonge am Freitag mit.

Eine niederländische Organisation, die Nebenwirkungen von Impfstoffen beobachtet, teilte am Freitag mit, bei ihr seien fünf Berichte über Blutgerinnsel nach Impfungen eingegangen. Die Fälle hätten sich zwischen sieben und zehn Tagen nach den Impfungen in Frauen zwischen 25 und 65 ereignet. In dem Zeitraum, in dem die fünf Fälle gemeldet worden seien, seien in den Niederlanden rund 400.000 Menschen mit dem Impfstoff von Astrazeneca geimpft worden, teilte die Organisation mit.