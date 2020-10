Nach verdoppelter Fallzahl : Corona-Anstieg in Österreich ausgebremst

Wien Nachdem die sich Ansteckungszahlen in Österreich vor rund einem Monat schlagartig verdoppelt hatten, hat sich der Anstieg der Corona-Fälle nun deutlich ausgebremst. Aktuell gelten rund 8400 Menschen als aktiv infiziert.

Die Zahlen blieben seit Mitte September weitgehend konstant. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sprach am Freitag in Wien von einer „Stabilisierung mit deutlich zu hohen Zahlen“. Er strebe eine Halbierung in den nächsten ein bis zwei Monaten an. Aktuell gelten rund 8400 Menschen in Österreich als aktiv mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert.