Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 18. November 2021) : 108 Neuinfektionen innerhalb eines Tages

In den vergangenen sieben Tagen sind in Mönchengladbach 452 Corona-Neuinfektionen nachgewiesen worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Mönchengladbach Wegen der vielen neuen Corona-Fälle steigt die Inzidenz wieder an. Auf den Intensivstationen werden derweil weniger Covid-19-Patienten behandelt.

843 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit Corona infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Donnerstag, 18. November 2021 (Stand: 10 Uhr). Seit dem Vortag sind 108 Neuinfektionen gemeldet worden. So viele Corona-Fälle an nur einem Tag gab es zuletzt vor sieben Monaten: Am 15. April 2021 wurden 136 Neuinfektionen seit dem Vortag gemeldet. Ähnlich hohe Werte gab es sonst nur kumuliert für ein Wochenende.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach steigt infolge der vielen Neuinfektionen auf 174,1 (Vortag: 170,2). Der landesweite Durchschnitt liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 192,3 und der Bundesschnitt bei 336,9. Mittlerweile kratzen die ersten Landkreise und Städte in NRW an der 300er-Grenze. So weist der Oberbergische Kreis eine Inzidenz von 293,3 und der Landkreis Minden-Lübbecke eine Inzidenz von 288,5 auf. Die Stadt mit dem höchsten Sieben-Tage-Wert in NRW ist Leverkusen (Inzidenz von 280,0).

Weiter meldet die Stadt, dass sich aktuell 981 Mönchengladbacher in Quarantäne befinden (Vortag: 953). Das ist der höchste Wert seit Mitte September, als die Quarantäne-Fälle nach einem Hoch (1875 Personen waren am 7. September in Quarantäne) wieder weniger wurden.

Positiv ist, dass laut Divi-Intensivregister (Stand: 18. November 2021, 15.15 Uhr) weniger Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt werden. Waren es am Mittwoch noch 18, sind es am Donnerstag nur noch 15. Fünf Personen werden invasiv beatmet. Acht der aktuell 82 zur Verfügung stehenden Intensivbetten sind frei. Der Anteil der Covid-19-Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten liegt bei 18,29 Prozent.

Seit Beginn der Pandemie (im März 2020) ist bei 15.630 Mönchengladbachern eine Corona-Infektion nachgewiesen worden. 14.536 Personen gelten als nicht mehr ansteckend. 251 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. In der Statistik ist Kostenpflichtiger Inhalt der jüngste Todesfall im Caritaszentrum Neuwerk nicht berücksichtigt. Dieser ist am Mittwochnachmittag (17. November) bekannt geworden.

(capf)