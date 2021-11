Neue Infektionen mit dem Coronavirus : Inzidenzwert im Kreis Viersen steigt auf 215

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind am Donnerstag, 18. November, 108 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Damit gelten derzeit 1037 Menschen im Kreisgebiet als infiziert, davon 204 in Willich, 105 in Kempen, 102 in Tönisvorst und 49 in Grefrath.

Jeweils einen neuen Fall meldete der Kreis von der Hubertusschule in Schiefbahn, von der Gemeinschaftsgrundschule in Tönisberg und vom Rhein-Maas-Berufskolleg in Kempen. In den Krankenhäusern im Kreis Viersen werden derzeit 19 Menschen stationär behandelt, die an Covid-19 erkrankt sind, drei liegen auf einer Intensivstation.

Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner steigt laut Robert-Koch-Institut (RKI) von 214,7 auf 215,0. Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW liegt laut RKI aktuell bei 192,3.

