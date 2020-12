Labor-Fund : Neue Corona-Variante in Südafrika entdeckt – „Treiber der zweiten Fälle“

Neue Corona-Variante in Südafrika entdeckt – „Treiber der zweiten Fälle“

In Südafrika ist eine neue Variante des Coronavirus entdeckt worden. Nach Einschätzung des Gesundheitsministers könnte sie hinter der raschen Ausbreitung der zweiten Welle im Land stecken.

Die neue Virus-Variante wurde von einem Forschungsteam unter Leitung des südafrikanischen Kwazulu-Natal Research Innovation and Sequencing Platform (KRISP) entdeckt, das seit Pandemie-Beginn hunderte Proben untersucht hatte. Die Wissenschaftler leiteten über ihre Forschungsergebnisse auch an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie die britischen Behörden weiter, die kürzlich ebenfalls eine Mutation des Coronavirus entdeckt hatten. Seit Beginn der Pandemie wurden bereits mehrere Varianten des Coronavirus gefunden.