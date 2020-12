Lockerungen ab dem 18.Januar : Österreich geht in einen dritten harten Lockdown

Österreich geht in einen dritten harten Lockdown

Wien Am zweiten Weihnachtsfeiertag geht Österreich in einen dritten harten Lockdown. Der Einzelhandel muss wieder schließen, die Gastronomie bleibt zu. Ab dem 18. Januar soll es Lockerungen geben – aber nur für Bürger, die sich testen lassen.

Österreich geht ab dem 26. Dezember für mindestens drei Wochen erneut in den coronabedingten Lockdown. Ab dem 18. Januar sollen der Handel sowie erstmals seit November auch Kultur und Gastronomie wieder öffnen - allerdings nur für Menschen, die bei einem der dann landesweit umsonst angebotenen Corona-Schnelltests negativ getestet werden.

„Für alle, die nicht bereit sind, sich testen zu lassen, gelten die Regelungen des Lockdowns bis 24. Januar, also eine Woche länger“, sagte Kanzler Sebastian Kurz am Freitagabend. Tests seien die Voraussetzung für Lockerungen in der Pandemie. „Ohne Einschränkungen gibt es keine Möglichkeit, durch diese Pandemie zu kommen.“