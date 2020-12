Das Jahr der Pandemie : Wie sich das Coronavirus seinen Weg durch Deutschland gebahnt hat

Düsseldorf Auch wenn Heinsberg als der erste Hotspot bekannt wurde - die ersten Corona-Fälle in Deutschland gab es schon zuvor. Wir blicken zurück, auf den Weg, den das Virus in der Bundesrepublik genommen hat.

Karnevalisten in Heinsberg, Ski-Urlauber aus Österreich, Rückkehrer aus China - das Coronavirus hat Deutschland über mehrere Wege erreicht. Nach und nach werden die Auswirkungen immer gravierender, der erste Lockdown im Frühjahr tritt in Kraft, Veranstaltungen für das ganze Jahr werden abgesagt. Und auch, wenn es im Sommer wieder entspannter zugeht, kehrt das Virus im Herbst mit voller Wucht zurück. Welchen Kurs die Pandemie im Jahr 2020 in Deutschland genommen hat, können Sie unserer Infostrecke entnehmen.