Auswirkungen auf Impfung unklar : Neue Coronavirus-Variante in Südafrika entdeckt

Neue Coronavirus-Variante in Südafrika entdeckt

Johannesburg Bei genetischen Untersuchungen wurde in Südafrika eine neue Variante des Coronavirus entdeckt. Ob sich die neue Variante auf künftige Impfungen auswirken kann, ist noch unklar.

In Südafrika kursieret eine neue Variante des Sars-CoV-2-Virus. Entdeckt worden sei die vorerst 501.V2 genannte Variante bei genetischen Untersuchungen von Proben aus verschiedenen Provinzen, sagte Gesundheitsminister Zweli Mkhize am Freitagabend in einer TV-Rede. Unklar ist bisher, ob sich das Auftauchen der neuen Variante auf künftige Impfungen auswirkt. Die bisherigen Strategien der Regierung sollen jedoch nicht geändert werden.