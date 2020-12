Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln : Schweden verschärft Corona-Kurs

Stockholm Seit Beginn der Pandemie steht immer wieder Schweden im Fokus, da das skandinavische Land im Umgang mit Corona einen Sonderweg beschreitet. Angesichts steigender Infektionszahlen sieht sich die Regierung nun zur Kursänderung gezwungen. Ganz auf die Bremse treten will sie aber nicht.

Schweden weicht angesichts der rapide steigenden Corona-Infektionszahlen immer weiter von seinem Sonderweg im Umgang mit der Pandemie ab. Die zugelassene Besucherzahl in Restaurants, Geschäften und Fitnessstudios werde ab kommender Woche eingeschränkt, teilte die Regierung am Freitag mit. Im öffentlichen Nahverkehr werde zudem Maskenpflicht gelten. Das bisher ab 22.00 Uhr geltende Verbot von Alkoholverkauf in Bars und Restaurants werde landesweit schon ab 20.00 Uhr verhängt. Ministerpräsident Stefan Löfven ergänzte, dass Beschäftigte mit nicht systemrelevanten Jobs zur Arbeit im Homeoffice angehalten würden. Die Schulen sollen laut Bildungsministerin Anna Ekström weiter mit Distanzunterricht planen. In Kraft treten die neuen Maßnahmen ab dem 24. Dezember.