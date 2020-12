Kostenpflichtiger Inhalt: Lockdown-Vergleich : So viele Passanten waren auf den Shoppingmeilen in Köln, Düsseldorf, Gladbach und Krefeld unterwegs

Menschen gehen mit Gesichtsmaske durch die weihnachtlich beleuchtete Fußgängerzone Hohe Straße in Köln. (Archivfoto) Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Der „Lockdown-Light“ im November hatte nicht den gewünschten Effekt. Die Infektionszahlen steigen weiter. Ein Blick auf die Passantenzahlen in den Einkaufstraßen zeigt: In manchen Städten in NRW war mehr los als im Hochsommer.