Spahn vor Lockerungen : "Wir müssen Zuversicht paaren mit Umsicht"

Berlin Schon am Wochenende könnte eine bundesweit einheitliche Lockerung für Corona-Geimpfte kommen. Gesundheitsminister Jens Spahn zeigt sich optimistisch, pocht aber auf umsichtiges und vorsichtiges Verhalten.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat ungeachtet der geplanten Lockerungen der Corona-Regeln für Geimpfte zur Vorsicht gemahnt. Deutschland sei noch in der dritten Welle, sagte Spahn am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin". "Wir müssen Zuversicht paaren mit Umsicht und Vorsicht." Der Minister begrüßte zugleich erneut die Erleichterungen für Geimpfte und Genesene, die bereits am Sonntag in Kraft treten könnten.