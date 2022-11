Corona-Lockerungen : Kommunen warnen vor Flickenteppich

Eine Frau mit FFP2-Maske wartet in einer Münchner U-Bahnstation auf die Bahn. (Archiv) Foto: dpa/Sven Hoppe

Berlin Mehrere Bundesländer haben die Isolationspflicht für Corona-Infizierte abgeschafft und erwägen ein Ende der Maskenpflicht im Nahverkehr. Städte und Gemeinden dringen auf ein bundesweit einheitliches Vorgehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jan Drebes Stellvertretender Leiter Parlamentsredaktion Berlin

Angesichts der Corona-Lockerungen in mehreren Bundesländern hat der Deutsche Städte- und Gemeindebund vor einem Flickenteppich der Maßnahmen in Deutschland gewarnt. „Bürgerinnen und Bürger müssen klar kommuniziert bekommen, welche Regelungen in welchen Bereichen gelten. Dabei können wir uns keinen Flickenteppich unterschiedlicher Vorschriften oder Freiheiten leisten“, sagte der Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg. Ein Flickenteppich mit einzelnen Lockerungen trage nicht zur Akzeptanz bei den Menschen bei. „Insofern sollten sich Bund und Länder darauf verständigen, in welchen Bereichen mit Blick auf die derzeitige Infektionslage mögliche Lockerungen vorgenommen werden können und wo die bestehenden Regeln bleiben müssen“, sagte Landsberg.

Angesichts der Debatte über Lockerungen plädierte Landsberg für die Beibehaltung der Maskenpflicht. „Klar ist in jedem Fall, dass es mit Blick auf den Infektionsschutz vor Corona, aber auch vor der grassierenden Grippe, sinnvoll ist, sich mit Masken zu schützen. Wo dies freiwillig sein soll und wo vorgeschrieben ist muss die Politik bundeseinheitlich festlegen“, sagte er. Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein hatten zuletzt ein Ende der Isolationspflicht für Corona-Infizierte umgesetzt oder auf den Weg gebracht. Zudem diskutierten mehrere Länder über ein Ende der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte beides als „verantwortungslos“ bezeichnet. Bei der Umsetzung solcher Forderungen würden vulnerable Gruppen „völlig außer Acht gelassen“, sagte Lauterbach.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) legte jetzt nach. „Es zeigt sich, dass immer mehr Bundesländer unserem Beispiel folgen. Die Aufhebung der Isolationspflicht war ein sorgfältig abgewogener Schritt, den auch Virologen und Praktiker unterstützen und dem sich mehrere Bundesländer angeschlossen haben“, sagte er. „Bayern ist hier ein Vorreiter der Vernunft.“ Dass über eine Lockerung der Maskenpflicht im ÖPNV in verschiedenen Bundesländern diskutiert werde, sei eine nachvollziehbare Entwicklung. „Vorsicht ist freilich nach wie vor wichtig – der Winter kommt ja erst noch als klassische Infektions- und Erkältungsperiode. Aber ich appelliere vor allem auch an Bundesgesundheitsminister Lauterbach, die Menschen nicht permanent in Panik zu versetzen, sondern ihnen realistische Perspektiven für Normalität zu bieten kombiniert mit dem notwendigen Schutz“, so Holetschek.