Studie des DIW : Einkommensungleichheit in Deutschland in Corona-Krise gesunken

Einkommensungleichheit in Deutschland in Corona-Krise gesunken

Berlin Weil hohe Einkommen in Krisenzeiten stärker unter Druck geraten, ist der Abstand zwischen Gering- und Gutverdienern geschrumpft. Besonders Selbstständige müssen in der Pandemie mit weniger auskommen.

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie treffen vor allem Selbstständige finanziell hart. Die Kluft zwischen Menschen mit geringerem Einkommen und Gutverdienern in Deutschland hat sich nach einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) dadurch insgesamt etwas verringert. „Schon in der Finanzkrise hat sich gezeigt, dass sich die Einkommensungleichheit in Krisenzeiten reduziert, weil die oberen Einkommen stärker sinken als diejenigen der unteren Einkommensgruppen“, erläuterte Studienautor und DIW-Experte Markus Grabka.