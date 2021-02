Keine ausreichende Beweislage : EU-Gesundheitsbehörde hält Mehrwert von FFP2-Masken im Alltag für gering

Eine Passantin geht mit einem Regenschirm am Schaufenster einer Apotheke vorbei, in dem auf vorrätige Masken hinweisen wird. (Symbolfoto) Foto: dpa/Ole Spata

Stockholm/Brüssel FFP2-Masken gelten als besonders guter Schutz gegen das Coronavirus. Aber bringen sie im Alltag wirklich mehr als andere Masken? Die zuständige Behörde der Europäischen Union hat Zweifel.

Im Kampf gegen das Coronavirus weckt die EU-Gesundheitsbehörde ECDC Zweifel am Zusatznutzen von FFP2-Masken im Alltag. „Der erwartete Mehrwert der universellen Verwendung von FFP2-Atemschutzmasken in der Gemeinschaft ist sehr gering“, teilte die in Stockholm ansässige Behörde am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.