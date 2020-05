Medikament gegen Covid-19 : EU will Remdesivir womöglich schon in wenigen Tagen zulassen

EU will Remdesivir womöglich schon in wenigen Tagen zulassen

Brüssel Der Einsatz vom Remdesivir zur Behandlung von Corona-Patienten könnte nun doch deutlich schneller gehen als gedacht. Laut der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA sei eine bedingte Marktzulassung bereits „in den kommenden Tagen“ möglich.

Die Europäische Union will den Weg für einen Einsatz des Medikaments Remdesivir bei Covid-19-Patienten womöglich in Kürze frei machen. "Es könnte sein, dass eine bedingte Marktzulassung in den kommenden Tagen erteilt werden kann", sagte der Direktor der europäischen Arzneimittelbehörde EMA, Guido Rasi, am Montag bei einer Anhörung im EU-Parlament in Brüssel. Die EMA hatte bereits kürzlich den Einsatz des noch nicht als Medikament zugelassenen Mittels des US-Biotechkonzerns Gilead außerhalb klinischer Studien empfohlen. Damit wird die Nutzung eines Medikaments ermöglicht, noch bevor es vollständig zugelassen ist.