Matrosen galten als genesen : Covid-19 erneut bei US-Seeleuten festgestellt

Washington Fünf Matrosen eines US-Flugzeugträgers haben sich nach zweiwöchiger Quarantäne wegen einer Covid-19-Erkrankung nach erneutem Dienstantritt mit grippeähnlichen Symptomen krankgemeldet. Neue Tests ergaben: Die Seeleute sind wieder am Coronavirus erkrankt.

Bei fünf Seeleuten des US-Flugzeugträgers „Theodore Roosevelt“ ist das Virus Sars-CoV-2 zum zweiten Mal festgestellt worden. Sie seien erstmals positiv getestet worden, nachdem das Virus Ende März an Bord ausgebrochen war, teilte die Marine am Freitag mit. Daraufhin seien sie mindestens zwei Wochen in Quarantäne geschickt worden. Während dieser Zeit mussten sie im Abstand von mindestens ein oder zwei Tagen zweimal negativ getestet werden, bevor sie wieder an Bord durften. Dort hätten sie sich wegen grippeähnlicher Symptome gemeldet und seien erneut untersucht worden.