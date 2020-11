Bei G20-Gipfel : Putin bietet breiten Zugang zum russischem Corona-Impfstoff an

Putin bietet breiten Zugang zum russischem Corona-Impfstoff an

Moskau Russlands Präsident Wladimir Putin hat beim G20-Gipfel einen breiten Zugang zu dem in Russland entwickelten Impfstoff „Sputnik-V“ angeboten. Das Land sei bereit, seine Impfstoffe der gesamten Bevölkerung zur Verfügung zu stellen.

Sein Land unterstütze die Entscheidung des G20-Gipfels , die Impfstoff e für die gesamte Bevölkerung des Planeten zugänglich zu machen, sagte der 68-Jährige am Samstag bei dem von Gastgeber Saudi-Arabien als Video-Konferenz organisierten Treffen.

„Unser gemeinsames Ziel ist es, einen Bestand an Impfpräparaten zu bilden und der gesamten Bevölkerung des Planeten einen verlässlichen Schutz zu gewährleisten“, sagte der russische Präsident. Hauptrisiko der Pandemie seien weiter die Massenarbeitslosigkeit und der daraus resultierende Anstieg von Armut. In seiner Rede lobte Putin ausdrücklich die USA, die viel unternommen hätten, um die Weltwirtschaft wieder in Gang zu bringen.