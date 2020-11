„Die Zahlen sinken nicht“ : Corona-Krisenstab Bielefeld beharrt auf Pandemie-Maßnahmen

Bielefeld Auch wenn der Trend aus dem Oktober durch den Teil-Lockdown aufgehalten worden sei, für Lockerungen reiche es noch nicht. Zu diesem Ergebnis kommt der Krisenstab der Stadt Bielefeld.

Die aktuellen Infektionszahlen sprechen aus Sicht des Bielefelder Krisenstabes für eine Beibehaltung der bisherigen Corona-Maßnahmen. „Das Positive ist: Die negative Dynamik von Oktober ist fast ausgebremst“, erklärte der Leiter des Gremiums, Ingo Nürnberger, am Samstag. „Das Problem: Die Zahlen sinken nicht. Das spricht auf jeden Fall dafür, die bisherigen Lockdown-Maßnahmen beizubehalten“, erklärte er. Bielefeld meldete am Samstag 140 Neuinfektionen. Das sei „ein unschöner Tagesrekord“, so Nürnberger.