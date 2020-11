Virologe Alexander Kekulé : „Antigentests für jedermann schaffen sehr viel Normalität“

Düsseldorf Der Virologe Alexander Kekulé hat die schnellstmögliche Zulassung von Corona-Antigentests für die private Nutzung gefordert. Apotheken sollten sie ohne Rezept verkaufen – wenn sie in ausreichender Zahl vorliegen.

Warnungen, bei Rachenabstrichen von Laien würden Tausende von Infizierten womöglich unentdeckt bleiben, bezeichnete Kekulé wörtlich als „Quatsch“. Ein Abstrich sei so einfach wie Zähneputzen. „Methodisch ist das Pipifax.“ Er selbst müsse sich mehrfach pro Woche abstreichen lassen. „Meine Erfahrung: So gut, wie die Profis das machen, so gut können das meine Kinder auch.“ Falsche Ergebnisse gebe es selbst in Kinderarztpraxen, wenn Ärzte oder Fachpersonal den Kampf mit widerspenstigen Patienten aufgäben. „Da ist’s für alle einfacher, wenn es die Eltern selbst machen.“ Wer sich den Selbsttest nicht zutraue, „sollte sich in jeder Apotheke schnelltesten lassen können“, sagte der Professor der Universität Halle-Wittenberg.