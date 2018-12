Mindestens 430 Tote nach Tsunami: Satelliten-Radar zeigt gravierend geschrumpfte Vulkaninsel

Dieses Bild zeigt den indonesischen Vulkan Anak Krakatau, jeweils Zentrum in Bildern vor und nach dem Ausbruch am 22. Dezember 2018. Die Bilder wurden am 20. August 2018, links und am 24. Dezember 2018, rechts aufgenommen. Die Satellitenbilder zeigten eine Verformung auf der Südwestseite des Vulkans Foto: dpa/Uncredited